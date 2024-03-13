Hande Erçel her kadını kendi hikayesinin başrolü olmaya davet ediyor

Yenilikçi tasarım anlayışıyla özgün görünümler yaratan Nocturne, İlkbahar/Yaz 2024 sezonunda Hande Erçel’in özgür kişiliğini odağına alarak öz güven kavramını öne çıkarıyor. Özgür ruhlu kadınların kendi kendilerine yettikleri fikrine dikkat çeken “Sadece Hande” isimli kampanyayla Nocturne ve Erçel; alt metinde "Sadece sen” mesajını ileterek, herkese hayatının başrolüne geçmesi ve yaşamının tadını çıkarması için ilham veriyor.

Erçel’in yüksek enerjisini yansıttığı reklam çekiminde; kimseye ihtiyaç duymadan ayakları üzerinde durabilen, kendiyle barışık bir kadının en öz güvenli ve güçlü hali, Nocturne İlkbahar/Yaz 2024 tasarımları eşliğinde gözler önüne seriliyor. Oyuncunun çocuksu ve dinamik yönüne yoğunlaşan kampanya; yaz mevsiminin coşkusunu koleksiyonun capcanlı tonları, eforsuz şık denim kalıpları, giy-çık felsefesine uygun trençkotları ve sıcak günlere stil katacak maksi elbiseleriyle harmanlıyor. İddialı mottosu ve stilin güçlü etkisi aracılığıyla Nocturne, her kadına sonsuz potansiyelini hatırlatmayı hedefliyor.

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