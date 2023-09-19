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Hande Erçel ile Burak Deniz'in başrolünü paylaştığı Bambaşka Biri bakın reytingte kaçıncı oldu?

Hande Erçel ile Burak Deniz'in başrolünü paylaştığı Bambaşka Biri bakın reytingte kaçıncı oldu? İşte detaylar...

Hande Erçel ile Burak Deniz'in başrolünü paylaştığı Bambaşka Biri bakın reytingte kaçıncı oldu?

Yapımını dünyanın pek çok ülkesinde yayınlanan Türk dizilerinin yapımcısı TİMS&B Productions’ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın üstlendiği FOX’un yepyeni dizisi Bambaşka Biri ikinci bölümüyle gününün en çok izlenen dizisi oldu.

Başarılı oyuncular Hande Erçel ve Burak Deniz’i başrollerinde buluşturan ve dün akşam yayınlanan yeni bölümüyle ABC1 20+ hedef kitlede 5.31 reyting, 14,72 share; AB hedef kitlede 4.91 reyting 14.76 share ve total hedef kitlede 4.53 reyting, 13.20 share elde eden Bambaşka Biri, tüm kategorilerde gecenin en çok izlenen dizisi oldu.

Hande Erçel ile Burak Deniz'in başrolünü paylaştığı Bambaşka Biri bakın reytingte kaçıncı oldu?


Yönetmen koltuğunda reyting rekortmeni dizilere imza atan Neslihan Yeşilyurt’un oturduğu; senaryosunu gündem yaratan başarılı dizilerin senaristi Ethem Özışık’ın kaleme aldığı Bambaşka Biri’nin kadrosunda; Cem Davran, Menderes Samancılar, Ferit Aktuğ, Begüm Akkaya, Berrin Arısoy, Muttalip Müjdeci, Gülçin Hatıhan, Aslı Orcan, Uğur Uzunel ve Polen Emre de yer alıyor.
Burak Deniz’in, Türkiye’nin en ünlü haber spikerlerinden Kenan Öztürk karakterine, Hande Erçel’in ise dişli, gözü pek savcı Leyla karakterine hayat verdiği Bambaşka Biri her pazartesi saat 20.00’de FOX’ta!

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