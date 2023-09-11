Bambaşka Biri’nin ilk bölümünden ön izleme yayınlandı

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Ormanda vahşice işlenen Hamdi Atılbay cinayetinden sonra sorgu için bir araya gelen Leyla ve Kenan’ın ön izleme videosu kısa sürede en çok konuşulanlar arasına girdi.

Burak Deniz’in, Türkiye’nin en ünlü haber spikerlerinden Kenan Öztürk karakterine, Hande Erçel’in ise dişli, gözü pek savcı Leyla karakterine hayat verdiği “Bambaşka Biri”nin yönetmen koltuğunda reyting rekortmeni dizilere imza atan Neslihan Yeşilyurt otururken; senaryosunu gündem yaratan başarılı dizilerin senaristi Ethem Özışık kaleme alıyor.

Başarılı oyuncular Hande Erçel ve Burak Deniz’i yıllar sonra yeniden bir araya getiren dizinin kadrosunda; Cem Davran, Menderes Samancılar, Ferit Aktuğ, Begüm Akkaya, Berrin Arısoy, Muttalip Müjdeci, Gülçin Hatıhan, Aslı Orcan, Uğur Uzunel ve Polen Emre de yer alıyor.

Bambaşka Biri her Pazartesi Fox’ta.

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