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Hande Erçel yeni yıla hazır

NOCTURNE ve Hande Erçel, lüks ve şıklığı buluşturan tasarımlarla yeni yıla göz alıcı bir giriş yapıyor. Işıltılı görünümler, zengin dokular ve daha birçok çarpıcı faktör, bir arada ve başlı başına minimal bir ihtişam sergileyerek 2024’ün gelişini kutluyor.

Hande Erçel yeni yıla hazır

NOCTURNE, başarılı oyuncu Hande Erçel ile iş birliğinin sekizinci sezonunda Pera Palace’ta görkemli bir yılbaşı çekimine imza attı. Fotoğraf sanatçısı Emre Doğru’nun objektifine yansıyan karelerde Erçel, NOCTURNE Kış 2024 koleksiyonunun minimal tasarımlarıyla yeni yıla sadeliğin ihtişamını taşıdı.

Hande Erçel yeni yıla hazır

Erçel’in güçlü ve feminen duruşunun öne çıktığı karelerde, yeni yıl şıklığı karmaşadan uzak, minimal parçalarla kendini gösteriyor. Yılbaşı döneminin vazgeçilmez temsilcisi kırmızı, göğüs ve bacak dekolteli maksi elbiseyi kutlamaların favori görünümüne dönüştürüyor. Farklı tasarımlara sahip mini ve midi elbiseler, sürprizli detayları ve zengin dokularıyla kutlamaları taçlandırıyor.

Hande Erçel yeni yıla hazır

Konfor ve zarafetin harmanlandığı NOCTURNE Kış 2024 koleksiyonunun “iyi hissetmek için giyinme” fikrine dayalı DNA’sı, yeni yıla sıcacık bir giriş yapmanın en lüks yolunu sunuyor.
Sezon hikayesini marka yüzü Hande Erçel’e ithafen #SheIsComing mottosuyla duyuran NOCTURNE, yeni yılda da tüm dikkatleri üzerine çevirmeye hazırlanıyor.

Hande Erçel yeni yıla hazır

NOCTURNE koleksiyonlarına; Türkiye’de Nişantaşı (Rumeli Cad.), Nişantaşı City’s, İstinye Park, Mall of Istanbul, Aqua Florya, Akbatı AVM, Akasya AVM, Venezia Mega Outlet, Vadistanbul, Emaar Square Mall, Cepa AVM (Ankara), Midtown (Bodrum), Hilltown Karşıyaka (İzmir), Sayapark AVM (Mersin), Deepo, Land of Legends, TerraCity (Antalya), yurt dışında Prishtina Mall (Kosova) The Dubai Mall, Dubai Hills Mall, Londra ve New York Wolf & Badger mağazaları, macys.com ile nocturne.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Dünya genelindeki tüm gönderimler ve yurt dışı operasyonları için www.shopnocturne.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

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