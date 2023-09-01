Hande Erçel bakın neden sinirlendi?

Hande Erçel, Cihangir'de görüntülendi.



Elinde çiçek demeti ile keyifli olduğu görülen Erçel muhabirlerin 'Nasılsınız?' sorusuna "Arkadaşlar setten çıktım ve çok yorgunum, başka bir zaman konuşalım" diyerek cevap verdi.



Muhabirlerin, "Nazlı Sabancı'yı doğum sonrası ziyarete gittiniz. Bebek nasıldı?" sorusuna cevap veremeden başka bir muhabirin "Ali Sabancı'yı ziyaret edebildiniz mi?" sorusuna, "Mikrofon ağzıma çok yakınlaştı, çok yorgunum, sonra konuşalım" diye cevap veren Erçel, aracına binerek oradan ayrıldı.



Hande Erçel'in sorulan sorular karşısında sinirlendiği ve morelinin bozulduğu görüldü.

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