Erçel Kardeşler'den dedelerine veda

Hande Erçel ve sosyal medya fenomeni kardeşi Gamze Erçel'in dedesi Metin Erçel, 83 yaşında hayatını kaybetti.



Erçel Kardeşler, Bandırma'da hayatını kaybeden dedelerine Instagram'dan da veda etti.



Dedelerinin son yolculuğuna uğurlamak için memleketleri Bandırma'ya giden ikili, sosyal medyada desdeleriyle olan karelerini paylaştı.



Bir süredir sevgilisi Hakan Sabancı ile İtalya'da tatil yapan Hande Erçel, acı haber sonrasında dedesinin cenaze törenine katılmak üzere Bandırma'ya gitmişti.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.