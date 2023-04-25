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Erçel Kardeşler'den dedelerine veda

Hande Erçel ve sosyal medya fenomeni kardeşi Gamze Erçel'in, hayatını kaybeden dedeleri Metin Erçel'e sosyal medya hesaplarından da veda etti. İşte detaylar...

Erçel Kardeşler'den dedelerine veda

Hande Erçel ve sosyal medya fenomeni kardeşi Gamze Erçel'in dedesi Metin Erçel, 83 yaşında hayatını kaybetti.

Erçel Kardeşler'den dedelerine veda
Erçel Kardeşler, Bandırma'da hayatını kaybeden dedelerine Instagram'dan da veda etti.

Erçel Kardeşler'den dedelerine veda
Dedelerinin son yolculuğuna uğurlamak için memleketleri Bandırma'ya giden ikili, sosyal medyada desdeleriyle olan karelerini paylaştı.

Erçel Kardeşler'den dedelerine veda
Bir süredir sevgilisi Hakan Sabancı ile İtalya'da tatil yapan Hande Erçel, acı haber sonrasında dedesinin cenaze törenine katılmak üzere Bandırma'ya gitmişti.

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