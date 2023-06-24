 Dila Tarkan'dan yeni imaj

Snob Magazin'in özel haberine göre; Geçtiğimiz mart ayında 3 yıllık sevgilisi Dağhan Doğruer'le nikah masasına oturan Dila Tarkan, Nişantaşı'nda görüntülendi.

Sekiz ay önce oğlu Luca Kartal'ı kucağına alan sosyetik güzelin, imajı dikkat çekti.

Tarkan, saçına rasta yaptırdı.

Sosyetik güzelin imajı beğeni topladı.

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