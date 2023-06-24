  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Dila Tarkan'dan yeni imaj

Ünlü sosyetik Dila Tarkan, yeni imajıyla Nişantaşı'nda görüntülendi. İşte detaylar...

Dila Tarkan'dan yeni imaj

Snob Magazin'in özel haberine göre; Geçtiğimiz mart ayında 3 yıllık sevgilisi Dağhan Doğruer'le nikah masasına oturan Dila Tarkan, Nişantaşı'nda görüntülendi.

 Dila Tarkan'dan yeni imaj

Sekiz ay önce oğlu Luca Kartal'ı kucağına alan sosyetik güzelin, imajı dikkat çekti.

Dila Tarkan'dan yeni imaj

Tarkan, saçına rasta yaptırdı.

Dila Tarkan'dan yeni imaj

Sosyetik güzelin imajı beğeni topladı. 

 

Dila Tarkan'dan yeni imaj

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    SEVDİM

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Abla kardeş dayanışması
 

Abla kardeş dayanışması

Mezun oldu soluğu bodrumda aldı
  Cemiyet

Mezun oldu soluğu bodrumda aldı

Metin Şen'den radikal karar
  Cemiyet

Metin Şen'den radikal karar

Sosyetenin ünlü çifti Aslışah Alkoçlar ile Kaan Demirağ'dan aşk pozu
  Cemiyet

Sosyetenin ünlü çifti Aslışah Alkoçlar ile Kaan Demirağ'dan aşk pozu

Aslı Sipahi ve Ali Hacısüleymanoğlu'ndan romantik kutlama
  Cemiyet

Aslı Sipahi ve Ali Hacısüleymanoğlu'ndan romantik kutlama

Yeni yaşını dostlarıyla kutladı
  Cemiyet

Yeni yaşını dostlarıyla kutladı