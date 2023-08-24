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Tarkan Kadın Milli Voleybol Takımı'nın Almanya ile karşılaşmasını tribünden takip etti

Tarkan Kadın Milli Voleybol Takımı'nın Almanya ile karşılaşmasını tribünden takip etti. İşte detaylar...

Tarkan Kadın Milli Voleybol Takımı'nın Almanya ile karşılaşmasını tribünden takip etti

Tarkan, A Milli Kadın Voleybol takımının 2023 Avrupa Şampiyonası'nda Almanya ile mücadelesini tribünden takip etti. Trendyol Grubu Başkanı Çağlayan Çetin ve Tarkan, Filenin Sultanları'nı Avrupa yolculuğunda yalnız bırakmadı.

Tarkan Kadın Milli Voleybol Takımı'nın Almanya ile karşılaşmasını tribünden takip etti
Megastar, 'Öp' şarkısını Filenin Sultanları için yeniden uyarlamıştı.

Tarkan Kadın Milli Voleybol Takımı'nın Almanya ile karşılaşmasını tribünden takip etti

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