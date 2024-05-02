Megastar Tarkan ve Ceza aynı sahnede! Unutulmaz bir festival sizi bekliyor

16 yılda yaklaşık 7 milyon seyirciyle ünlü sanatçıları bir araya getiren Türkiye'nin en büyük gezici müzik festivali Fanta Fest, bu yaz müzik ve eğlenceyi Türkiye’nin dört bir yanına Tarkan ve Ceza ile taşıyacak. Gençlerle festival kültürünü buluşturmayı hedefleyen Fanta Fest, 1 Ağustos’tan itibaren yaklaşık bir ay boyunca İstanbul’dan Adana’ya, İzmir’den Samsun’a kadar toplam 7 şehre konuk olacak.

Türk pop müziğinin Megastarı ve milyonların sevgilisi Tarkan, uzun bir aranın ardından bu yıl yine Fanta Fest sahnesinde sevenleriyle buluşacak.

Megastar Tarkan, en sevilen şarkıları ve şovlarıyla Fanta Fest’te benzersiz bir deneyim sunacak. Bu senenin diğer yıldızı ise geçtiğimiz sene unutulmaz performansıyla sahne alan, rap müziğinin efsane isimlerinden Ceza olacak.

Türkiye’nin en büyük gezici müzik festivali Fanta Fest 1 Ağustos’ta İstanbul’da başlayacak ve sonrasında Ankara, İzmir, Antalya, Adana, Gaziantep ve Samsun illerine festival coşkusunu getirecek.

Fanta Fest’te çeşitli dans ve müzik etkinliklerinin yapılacağı alternatif sahne, saç & makyaj alanları ve yemek alanlarının yanı sıra gün boyu birbirinden lezzetli atıştırmalıkların sunulacağı bir alan da yer alacak.

Fanta Fest bileti Daha Daha ve Mobilet’te

Daha Daha uygulamasında biriktirilen 2.000 Fanta puanla, uygulamadan biletini edinen herkese açık olan Fanta Fest; müzik, eğlence ve atıştırmalık dünyasını gençlerle interaktif şekilde buluşturacak. Fanta Fest’in bu seneki biletleri, eş zamanlı olarak Mobilet uygulamasında da ilerleyen günlerde satışa sunulacak.

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