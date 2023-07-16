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Sinan Oğan ile Tarkan aynı bölükte askerlik yaptı

Sinan Oğan ile Tarkan aynı bölükte askerlik yaptı. İşte detaylar...

Sinan Oğan ile Tarkan aynı bölükte askerlik yaptı

Bir Twitter kullanıcısı babasının askerlik fotoğrafında Tarkan ve Sinan Oğan'ın da yer aldığını ve aynı dönem askerlik yaptığını paylaştı.

Sinan Oğan ile Tarkan aynı bölükte askerlik yaptı
14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olan Oğan ile Megastar Tarkan'ın aynı bölükte askerlik yaptığı görüldü.

Sinan Oğan ile Tarkan aynı bölükte askerlik yaptı
Uzun bir aradan sonra çıkan bedelli askerlik döneminin fotoğrafını olduğunu söyleyen kullanıcı, Malatya Birliği olduğunu da belirtti.

Sinan Oğan ile Tarkan aynı bölükte askerlik yaptı

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