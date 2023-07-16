Sinan Oğan ile Tarkan aynı bölükte askerlik yaptı

Bir Twitter kullanıcısı babasının askerlik fotoğrafında Tarkan ve Sinan Oğan'ın da yer aldığını ve aynı dönem askerlik yaptığını paylaştı.



14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olan Oğan ile Megastar Tarkan'ın aynı bölükte askerlik yaptığı görüldü.



Uzun bir aradan sonra çıkan bedelli askerlik döneminin fotoğrafını olduğunu söyleyen kullanıcı, Malatya Birliği olduğunu da belirtti.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.