Tarkan'dan tatil pozu

Tarkan ve Pınar Tevetoğlu, Temmuz 2018'de ilk çocukları Liya'yı kucaklarına almıştı. Bir süredir Almanya'da yaşayan ünlü sanatçı Tarkan, tatilden karesini paylaştı.



Güneşlenirken selfie yapan Megastar, "Yoğun çalışmalara kısa bir ara vermek ve devam edecek olan o yoğun çalışmalara enerji depolamak için bir tatil şarttı artık" diye yazdı.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.