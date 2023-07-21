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Tarkan'dan tatil pozu

Bir süredir Almanya'da yaşayan ünlü sanatçı Tarkan, tatilden karesini paylaştı.

Tarkan'dan tatil pozu

Tarkan ve Pınar Tevetoğlu, Temmuz 2018'de ilk çocukları Liya'yı kucaklarına almıştı. Bir süredir Almanya'da yaşayan ünlü sanatçı Tarkan, tatilden karesini paylaştı.

Tarkan'dan tatil pozu
Güneşlenirken selfie yapan Megastar, "Yoğun çalışmalara kısa bir ara vermek ve devam edecek olan o yoğun çalışmalara enerji depolamak için bir tatil şarttı artık" diye yazdı.

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