Sinan Akçıl'dan Tarkan'a Disney göndermesi

Megastar Tarkan, 2023 FIVB Milletler Ligi Şampiyonu A Milli Kadın Voleybol Takımı için stüdyoya girdi ve ‘Öp’ şarkısını Filenin Sultanları için uyarladı.



Tarkan, Trendyol ile iş birliği yapıp Filenin Sultanları ile bir araya gelerek reklam filmi çekti.



Sinan Akçıl da Tarkan'a Instagram'dan mesaj gönderdi. Şarkıcı, Disney Plus'un Atatürk dizisini yayından kaldırmasına ses çıkarmayan Tarkan'a seslendi. Akçıl, "Sevgili Tarkan (abi) Voleybol Milli takımına güzel bir iş yapmışsınız ancak, Disney ile olan sözleşmen gereği Mustafa Kemal Atatürk dizisi ile ağzını açmıyor olman beni şaşırtıyor. Bence oradaki milliyetçiliğin voleybol takımına yaptığın şarkıdan daha çok takdir toplar, yoksa şarkı kolay bende çok yaptım ve yapıyorum ama bayrak tektir" diye yazdı.

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