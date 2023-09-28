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Sinan Akçıl İbrahim Erkal’ın manevi oğlu ile düet yaptı

İbrahim Erkal için hazırlanan ‘Hürmet’ adlı projede Sinan Akçıl ve Enes Yolcu’dan muhteşem bir düet geldi.

Sinan Akçıl İbrahim Erkal’ın manevi oğlu ile düet yaptı

Ünlü sanatçı Sinan Akçıl ve İbrahim Erkal’ın manevi oğlum dediği Enes Yolcu anlamlı bir projede buluştular.

Sinan Akçıl İbrahim Erkal’ın manevi oğlu ile düet yaptı

11 Mayıs 2017’de aramızdan ayrılan değerli sanatçımız İbrahim Erkal’a Hürmet adlı proje için bir araya gelerek ‘Avuçlarımda Tutamadım’ isimli eserine düet yapan ikili bu eseri kliplendirdiler.

Sinan Akçıl İbrahim Erkal’ın manevi oğlu ile düet yaptı

KLİPTE İBRAHİM ERKAL’IN KENDİ UDU KULLANILDI

Ünlü sanatçı Sinan Akçıl ve Enes Yolcu düetlerini Bekir Şenlik yönetmenliğinde sade bir şekilde kliplendirdiler. Klipte en ilgi çekici ve anlamlı detay İbrahim Erkal’ın ölmeden hemen önce manevi oğlum dediği Enes Yolcu’ya hediye ettiği kendi kullandığı uda yer verilmesi oldu.

Sinan Akçıl İbrahim Erkal’ın manevi oğlu ile düet yaptı

Çekim sırasında duygusal anlar yaşanan Klip 29 Eylül’de Ulus Müzik etiketiyle tüm dijital platformlarda sevenleriyle buluşacak.

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