Sinan Akçıl’a 75 bin kişilik koro

Saatler öncesinden konser alanına çevre illerden de katılan dinleyiciler alana dolup taştı. Alınan bilgilere göre Sinan Akçıl konserini dinlemeye gelen dinleyici sayısı 75 bini bulduğunu ve bu Gaziantep’te bir rekor olduğu belirtildi.

Konser öncesi soruları yanıtlayan Akçıl “Yoğun konser maratonumuz devam ediyor. Herkes konuşsun biz sahnede her zaman en güzel cevabı veriyoruz” dedi.

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