 Sinan Akçıl boşandığı eşi Burcu Kıratlı için şarkı yazdı? Şaşırtacak sözler!

Sinan Akçıl, yeni şarkısı 'Kedi'nin klip çekimi için kameralar karşına geçti. Levent’de yaşadığı rezidansın seyir terasında çektiği klip öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Şarkının kendi yaşadığı olayı anlattığını söyleyen Akçıl, "Aslında şarkıda kedi diyorum ama boşandığım eşim Burcu Kıratlı ile olan köpeğimizin şarkısıdır bu... Burcu ile boşandıktan sonra köpeği bana vermemesinden dolayı yaşadıklarımı anlattım" dedi.

Kedi şarkısını ilk kez 27 Ağustos’da Kuruçeşme Arena’da söyleyeceğinin müjdesini veren Akçıl, "Kültür Festivali kapsamında çok yoğun konser maratonumuz başlıyor. İstanbul ile başlayıp, Erzurum, Kuşadası, Çanakkale ve Gaziantep ile devam edecek" dedi.

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