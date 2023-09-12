Sinan Akçıl'dan şok itiraf! Burcu'yu çok özledim

Ceyda Düvenci, NTV ekranlarında yayınlanan Bambaşka Sohbetler'inin yeni sezonuna Sinan Akçıl ile başladı. Yapımcılığını BBO Yapım'ın üstlendiği Bambaşka Sohbetler, 11 Eylül Pazartesi günü yeni sezonuna Sinan Akçıl ile merhaba dedi.

Sinan Akçıl, Ceyda Düvenci'ye özel hayatıyla ilgili çok özel açıklamalar gerçekleştirdi. Sinan Akçıl, "5 yıl sonra milletvekili olacağım, zamanı gelince Bakan. Bu ülkeye hizmet etmek istiyorum" diyerek iddiasını ortaya koyarken, Ajda Pekkan için "Ajda benim dert ortağım onu çok seviyorum ve dertlerimi ona anlatıyorum" dedi.

Sinan Akçıl, Bambaşka Sohbetler'de babasının 73 yaşında tüp bebekle yeniden evlat sahibi olduğunu söyleyerek, "İki kardeştik, babamın çocukları olduğu ortaya çıktı, ablam çıktı beni buldu. Sonra annemle babam ayrıldı, babam 38 doğumlu, 73 yaşındayken tüp bebek yapıp ikizleri oldu" dedi.

"TİPİN ÇOK İYİ OLMUŞ"

Sinan Akçıl, programın ilk dakikalarında ise, bu yaz eşi Bülent Şakrak ile boşanan Ceyda Düvenci'ye "Güneşinin ışığı yükselmiş, hiç duygusal konuşma yapmayalım, tipin çok iyi olmuş. Yeni hayatın ve yeni güneşin hayırlı uğurlu olsun" diyerek takıldı.

“HEP TERK ETTİM! HİÇ TERK EDİLMEDİM!”

Ceyda Düvenci'nin "aşkta terk edilen misin hep" sorusuna "Buradan o insanlara da böyle demek istemiyorum ama, terk edildiler evet! Hoş değil ama. benim ayıbımdır, hepsinden özür diliyorum. Ayıp oldu. Başka bir hikayeye geçiyorsam o hikayeden çıkıyorum, iyi insanlar da ama, yıllar sonra affediyorlar beni... Birkaç tanesi konuşmuyor ama konuşanlar var.

“AMSTERDAM'DAKİ GELİNLİĞİ HİÇ BEĞENMEMİŞTİM BENİM İÇİN SIKINTI OLDU”

Sinan Akçıl, 2 kez evlenip boşandığı oyuncu Burcu Kıratlı ile olan ilişkisini, evliliğini ve ilişkisinde yaşadıklarını da ilk kez anlattı. Amsterdam'da gerçekleşen ilk nikahta günlerce medyanın manşetlerinden düşmeyen Burcu Kıratlı'nın dekolte gelinliği için de yıllar sonra ilk kez konuştu. Akçıl o dekolte gelinlik için "Amsterdam'daki gelinliği hiç beğenmiyorum, bu benim için sıkıntı oldu, çok açıktı o gelinlik, giymeden görmemiştim. Ben muhafazakarım!" dedi.

BOŞANDIKTAN SONRA ÇOK ÖZLEDİM

Aynı kişiyle 2 kez evlilik yaptım. Birisi 5 ay sürdü, birisi 8 ay sürdü. İlkinde ben boşanmak istedim, çok güzel bu arada evet, geçen gün keşfette fotoğrafı önüme düştü, baktım kızın suratı çok güzel. Ne kadar güzel kız dedim. İyi kızdır Burcu. İlkinde boşanmak istedim çok, boşandıktan sonra acayip bir özlem geldi, dedim ki bu kızla yeniden evlenmem lazım. Bir plan yaptım, 12 gün sonra hallettik, arkadaşlarım sağolsun... Yalandan bir yemek organize ettim, orayı bastım, aldım onu tekneye bindirdim, kaçırdım, bir otelde yer ayırttım, bahçesini kapatmıştım, orada sabaha kadar konuştuk, sonra çıkmaya başladık yine. Niye evlendim, o dedi ki biz çıkmayalım, biz evlenelim, haklı. Bu sefer dedim ki Amsterdam'daki gelinliği hiç beğenmiyorum, bu benim için sıkıntı oldu, çok açıktı o gelinlik, giymeden görmemiştim. Ben muhafazakarım! Sevmiyorum açıkçası. İlkinde babasına bile evleneceğimizi facetime da söylemiştik, ikincisinde evine gittik, davul zurna tuttum, aldık, çok güzel bir gelinlik yaptı Hakan, içinde ne onun ukte kalsın ne benim kalsın diye böyle yapmak istedim, 8 ay sürdü. O da bitti. Çok güzel anlar yaşadık biz onunla. Yaşadığım hiçbir şeyden pişman değilim"

BEN ÜNLÜ POPÇU HİÇBİR ZAMAN OLMADIM. BEN KOMPLE MÜZİSYENİM!

Ünlü popçu hiçbir zaman olmadım. Önemli müzisyen bir aileden geliyorum. O sıfat bana sığ geliyor. Kendimi onlardan biri gibi görmüyorum. Bildiğiniz popçu rakiplerim var ya, onlardan biri gibi kendimi görmüyorum, bunu da onların kafasına kakmıyorum!

Ceyda Düvenci: Şimdi kaktın. An itibariyle kaktın!

Ben komple müzisyen olmayı tercih ediyorum. Zamanında Sezen Aksu'ya, büyük müzisyenlere başkaldırdım ben, kendi müziklerimi yapacağım dedim.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.