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TOGG için araçlarını satan Sinan Akçıl'ın yeni aldığı otomobil şaşırttı!

Togg alabilmek için iki tane aracını satan Sinan Akçıl, siparişi gelene kadar 3.2 milyon TL değerindeki Tesla aracını kullanacağını söyledi. Akçıl, TOGG'u beklerken kullanmak için aldığı Tesla'ya özel plaka yaptırdığını da açıkladı.

TOGG için araçlarını satan Sinan Akçıl'ın yeni aldığı otomobil şaşırttı!

Milliyet'ten Hüseyin Altun'un haberine göre; Araç tutkusuyla bilinen Sinan Akçıl, Türkiye’nin yerli ve milli otomobili Togg’u yere göğe sığdıramadı. Sipariş verdiğini ve sıra beklediğini ifade eden şarkıcı, şöyle konuştu: Togg için iki aracımı sattım ve diğerlerinden vazgeçtim. İnsanlar beni her yerde onunla görecek. Gurur duyduğum bir proje. Cumhurba TOGG için araçlarını satan Sinan Akçıl'ın yeni aldığı otomobil şaşırttı!şkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı tebrik ediyorum. Çok başarılı bir iş.


TÜRK OLMAKTAN GURUR DUYUYORUM

Araçsız kaldığı ve Togg’u beklediği için birkaç gün önce 3.2 milyon TL'ye Tesla marka otomobil satın alan Akçıl, siparişi geldiği an diğer araçları kullanmayacağını belirtti. Şarkıcı, “Gerçekten yurt dışında Togg görürsem, tüylerim diken diken olacak. Tesla’ya da plakamı ‘TC’ yaptırdım. Türk olmaktan gurur duyuyorum ve bunu da göstermek istedim” ifadelerini kullandı.

TOGG için araçlarını satan Sinan Akçıl'ın yeni aldığı otomobil şaşırttı!

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