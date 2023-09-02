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Sinan Akçıl’dan çifte sürpriz

Türk Pop müziğinin başarılı ismi Sinan Akçıl, iki sürpriz projeye hazırlanıyor. Bugüne dek sayısız hit şarkıya imza atan Akçıl, bu kez başarılı oyunculuklarıyla çok sevilen Müjde Uzman ve Büşra Pekin’le müzikal yolculuğa çıkıyor.

Sinan Akçıl’dan çifte sürpriz

Sinan Akçıl, geçtiğimiz günlerde Kuruçeşme Arena sahnesinde de beraber düet yaptığı Uzman’ın ilk single çalışmasına imza atacak. Güzel oyuncu, söz ve müziği Akçıl imzalı çok ses getirecek şarkıyı yine başarılı müzisyenin prodüksiyonuyla beğeniye sunacak.

Sinan Akçıl’dan çifte sürpriz

Sinan Akçıl, eski şarkıların yeniden söyleneceği bir proje albümde yer alacak olan Büşra Pekin’in seslendireceği parçanın da düzenlemesini yapacak.

Sinan Akçıl’dan çifte sürpriz

2014’te “Hadi İnşallah” filminde beraber rol alan Müjde Uzman ile Büşra Pekin, böylece yıllar sonra Sinan Akçıl sayesinde yeniden buluştu. Geçtiğimiz akşam Akçıl’la stüdyoya giren iki güzel oyuncunun şarkıları merakla bekleniyor…

Sinan Akçıl’dan çifte sürpriz

“Kızılcık Şerbeti”ndeki “Alev” karakteriyle son dönemin en çok konuşulan isimlerinden olan Müjde Uzman, Akçıl’la beraber kariyerine şarkıcılığı da eklemeye hazırlanıyor.

Sinan Akçıl’dan çifte sürpriz

Müjde Uzman ile Büşra Pekin, 2014’teki “Hadi İnşallah” setinden sonra geçtiğimiz akşam da bu kez müzik yolculukları için Sinan Akçıl’ın stüdyosunda buluştu.

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