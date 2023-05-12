Tarkan'ın eşi Pınar Dilek hamile mi? İlk açıklama geldi!

Tarkan ve eşi Pınar Dilek, yurt dışında oylarını kullandı. Bir çocuğu olan çift, oyunu Almanya'nın Düsseldorf kentinde kullandı.

Çıkışta Megastar, hayranları tarafından büyük ilgi gördü.

Tıpkı eşi gibi fotoğraf çektirmek isteyenleri kırmayan 37 yaşındaki Pınar Tevetoğlu'nu sosyal medyada görenler karnının görüntüsü nedeniyle, "Acaba hamile mi?" yorumunu yaptı.



Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Liya adında bir kızı olan Tarkan’ın ekibi Pınar Tevetoğlu’nun hamile olmadığını, giydiği kıyafetten dolayı bu görüntünün oluştuğunu belirtti.

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