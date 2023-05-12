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Tarkan'ın eşi Pınar Dilek hamile mi? İlk açıklama geldi!

Tarkan'ın eşi Pınar Dilek'in hamile olduğu iddia edilmişti. İlk açıklama geldi. İşte detaylar...

Tarkan'ın eşi Pınar Dilek hamile mi? İlk açıklama geldi!

Tarkan ve eşi Pınar Dilek, yurt dışında oylarını kullandı. Bir çocuğu olan çift, oyunu Almanya'nın Düsseldorf kentinde kullandı.

Tarkan'ın eşi Pınar Dilek hamile mi? İlk açıklama geldi!

Çıkışta Megastar, hayranları tarafından büyük ilgi gördü.

Tarkan'ın eşi Pınar Dilek hamile mi? İlk açıklama geldi!

Tıpkı eşi gibi fotoğraf çektirmek isteyenleri kırmayan 37 yaşındaki Pınar Tevetoğlu'nu sosyal medyada görenler karnının görüntüsü nedeniyle, "Acaba hamile mi?" yorumunu yaptı.

Tarkan'ın eşi Pınar Dilek hamile mi? İlk açıklama geldi!
Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Liya adında bir kızı olan Tarkan’ın ekibi Pınar Tevetoğlu’nun hamile olmadığını, giydiği kıyafetten dolayı bu görüntünün oluştuğunu belirtti.

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