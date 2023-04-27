  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Tarkan'dan hayranlarını sevindiren haber

Ünlü şarkıcı Megastar, beraber çalıştığı aranjör Ozan Çolakoğlu ile İspanya'nın Barselona şehrinde buluştu. Tarkan, yeni şarkı müjdesi verdi. İşte haberin detayları...

Tarkan'dan hayranlarını sevindiren haber

Megastar Tarkan, beraber çalıştığı aranjör Ozan Çolakoğlu ile İspanya'nın Barselona şehrinde buluştu.

Tarkan'dan hayranlarını sevindiren haber

Şarkıcı, yeni şarkı müjdesi verdi.

Tarkan'dan hayranlarını sevindiren haber

Çolakoğlu'nu yanağından öptüğü kareyi Instagram'dan paylaşan Tarkan, "İki gün önceden... Barcelona'da buluştuk Ozan'ımla. Hem biraz gezdik tozduk, sohbet ettik hem de tabii ki müzik yaptık. Güzel şarkılar geliyor. Dile kolay, 32 yıllık bir dostluk, kardeşlik, duygudaşlık, yoldaşlık. Karşılıklı sevgi, saygı ve güvenle kalben bağımız hep daha güçlendi, köklendi. Daha nice yıllara inşallah... Seviyorum seni adamım" diye yazdı.

Tarkan'dan hayranlarını sevindiren haber

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    SEVDİM

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Ünlü isimler depremzede çocukları ziyaret etti
  Magazin

Ünlü isimler depremzede çocukları ziyaret etti

Duygu Sarışın'ı kaçırtan Çağatay Ulusoy sorusu
  Magazin

Duygu Sarışın'ı kaçırtan Çağatay Ulusoy sorusu

Baran Tınaz ayrıldığı sevgilisi Deren Talu'ya şiddet mi uyguladı? Tınaz'dan ilk açıklama...
  Magazin

Baran Tınaz ayrıldığı sevgilisi Deren Talu'ya şiddet mi uyguladı? Tınaz'dan ilk açıklama...

Sinem Kobal ekrana dönüyor mu? Eşi Kenan İmirzalıoğlu açıkladı...
  Magazin

Sinem Kobal ekrana dönüyor mu? Eşi Kenan İmirzalıoğlu açıkladı...

Sezer Çakır'dan Kadir Doğulu açıklaması
  Magazin

Sezer Çakır'dan Kadir Doğulu açıklaması

Gökçe Bahadır ve Emir Ersoy kadınlar için sahnede
  Magazin

Gökçe Bahadır ve Emir Ersoy kadınlar için sahnede