Tarkan'dan hayranlarını sevindiren haber

Megastar Tarkan, beraber çalıştığı aranjör Ozan Çolakoğlu ile İspanya'nın Barselona şehrinde buluştu.

Şarkıcı, yeni şarkı müjdesi verdi.

Çolakoğlu'nu yanağından öptüğü kareyi Instagram'dan paylaşan Tarkan, "İki gün önceden... Barcelona'da buluştuk Ozan'ımla. Hem biraz gezdik tozduk, sohbet ettik hem de tabii ki müzik yaptık. Güzel şarkılar geliyor. Dile kolay, 32 yıllık bir dostluk, kardeşlik, duygudaşlık, yoldaşlık. Karşılıklı sevgi, saygı ve güvenle kalben bağımız hep daha güçlendi, köklendi. Daha nice yıllara inşallah... Seviyorum seni adamım" diye yazdı.

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