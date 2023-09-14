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Sıla ve lösemili çocuklar birlikte sahne alacak

LÖSEV, ünlü sanatçı Sıla Gençoğlu’nun sahne performansı ile 25. yıl dönümünü taçlandıracak özel bir geceye hazırlanıyor. 

Sıla ve lösemili çocuklar birlikte sahne alacak

İş, sanat, sağlık ve basın dünyasının önemli isimlerinin ağırlanacağı gecede LÖSEV sevgi, iyilik ve umut ile mücadele yüklü 25 yıllık yolcuğunu katılımcılara sunacak. 

Sıla ve lösemili çocuklar birlikte sahne alacak

LÖSEV, kuruluşunun 25. yılını 19 Eylül 2023 tarihinde İstanbul İş Sanat’ta düzenlenecek olan özel bir geceyle kutlayacak.

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