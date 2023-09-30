  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Dilan Polat'ın kardeşi Sıla Doğu, gözaltına alındı

Dilan Polat'ın kardeşi Sıla Doğu, gözaltına alındı. İşte detaylar...

Dilan Polat'ın kardeşi Sıla Doğu, gözaltına alındı

Son dönemde gündemden düşmeyen Dilan Polat'ın sosyal medya fenomeni kardeşi Sıla Doğu, gözaltına alındı. Doğu, uyuşturucu kullandığını söylediği video nedeniyle gözaltına alındı.

Dilan Polat'ın kardeşi Sıla Doğu, gözaltına alındı
Instagram’dan açıklama yapan Doğu, videonun daha önceden çekilmiş olduğunu söylemişti.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Cüneyt Özdemir parasıyla konuşulan Dilan Polat'ı yerden yere vurdu: 'Zenginlik pornografisi...'
  Magazin

Cüneyt Özdemir parasıyla konuşulan Dilan Polat'ı yerden yere vurdu: 'Zenginlik pornografisi...'

Dilan Polat Müge Anlı'ya sitem etti
  Magazin

Dilan Polat Müge Anlı'ya sitem etti

Deniz Seki'nin acı günü
  Gündem

Deniz Seki'nin acı günü

Sıla lösemili çocuklara ses oldu
  Gündem

Sıla lösemili çocuklara ses oldu

Ünlü şarkıcı Nazan Öncel ölümden döndü
  Gündem

Ünlü şarkıcı Nazan Öncel ölümden döndü

Ünlü sunucu Murat Ceylan motosikletini çalan hırsızla yüzleşti
  Gündem

Ünlü sunucu Murat Ceylan motosikletini çalan hırsızla yüzleşti