Dilan Polat'ın kardeşi Sıla Doğu, gözaltına alındı

Son dönemde gündemden düşmeyen Dilan Polat'ın sosyal medya fenomeni kardeşi Sıla Doğu, gözaltına alındı. Doğu, uyuşturucu kullandığını söylediği video nedeniyle gözaltına alındı.



Instagram’dan açıklama yapan Doğu, videonun daha önceden çekilmiş olduğunu söylemişti.

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