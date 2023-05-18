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Dilan Polat Müge Anlı'ya sitem etti

Müge Anlı'nın ısim vermeden Dilan Polat'ı eleştirmesi sosyal medyada gündem olurken bu eleştiriye Polat'tan cevap gecikmedi.

Dilan Polat Müge Anlı'ya sitem etti

Müge Anlı, programında 13 gündür kayıp olarak aranan kadının paylaşımında Dilan Polat'ın videosunu görünce "Bir insanın kocası niye altın alır ki?" yorumunu. Durumu yadırgayan Müge Anlı daha sonra fenomenin kim olduğunu bilmediğini ve sevgilerini saygılarını gönderdiğini dile getirdi. Dilan Polat ise Anlı'ya "Müge Hanım ben fenomen değilim, iş kadınıyım 120 şubem var" diyerek cevap verdi.

Dilan Polat Müge Anlı'ya sitem etti

Müge Anlı bu hafta programında Fadime Parlak isimli kadını arıyor. Ailesinin 13 gündür kayıp olduğunu iddia ettiği Fadime Parlak'ın sosyal medya fenomeni olmak istediği, bu isteğine karşı çıkılınca evden kaçtığı iddia edildi. Parlak'ın bir paylaşımında Dilan Polat'ın altın videosuna gönderme yaptığı anda Müge Anlı "Sosyal medyada mutlu anlar gösterilir. Bu gibi videoları kendinize ölçü almayın" dedi.

Dilan Polat Müge Anlı'ya sitem etti

"BANA GARİP GELDİ"

Müge Anlı video için "Bir insana kocası neden çeyrek altın alır? Bakın ben bilmiyorum yanlış anlamayın. Bu fenomen kimse de ismini bilmiyorum ve sevgilerimi iletiyorum. Allah muhabbetinizi artırsın ama bana garip geldi" yorumunu yaptı.

Dilan Polat Müge Anlı'ya sitem etti

"KOCAM BANA ALIYOR O ALTINLARI"

Müge Anlı'nın sözlerini duyan Dilan Pilot sosyal medya hesabından Müge Anlı'ya cevap verdi. Polat "Müge Hanımcım, benden size çok sevgiler. Alla sizin de muhabbetiniz artırsın. Ben; Dilan Polat. İş kadınıyım. Bu adam herkese çil çil altın vermiyor. 15 senelik karısına , çocuklarının annesine hediye ediyor. Benim de çekmecemde duruyor. Genelde çalışanlarıma dağıtıyorum. Arkada konuşan beyefendi kim bilmiyorum; ama sabah sabah güldürdü beni" dedi.
Müge Anlı canlı yayında isim vermeden eleştirdi, Dilan Polat'tan cevap gecikmedi: Ben iş kadınıyım

Dilan Polat Müge Anlı'ya sitem etti

 

"HOŞ OLMAMIŞ BAHSETME ŞEKLİ"

Polat daha sonra bir takipçinin yorumuna sinirlendi. Polat yorumunda Müge Anlı'ya "Hoş olmamış bahsetme şekli" diyerek sitemde bulundu.

 

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
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