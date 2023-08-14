Müge Anlı ile eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu Fenerbahçe maçında ilk kez görüntülendi!  

Müge Anlı, Trendyol Süper Lig'in 1. haftasında Ülker Stadyumu'nda oynanan Fenerbahçe - Gaziantep FK maçını eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu'yla birlikte izledi. Birlikte ilk kez bu kadar net görüntülenen çift sosyal medyada gündem oldu.



Çift geçtiğimiz sene evlenmişti.

Yüzbaşıoğlu, 2021 yılında İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü'ne atanmıştı.

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