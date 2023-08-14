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Müge Anlı ile eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu Fenerbahçe maçında ilk kez görüntülendi!  

Müge Anlı ile eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu Fenerbahçe maçında ilk kez görüntülendi! İşte detaylar...

Müge Anlı ile eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu Fenerbahçe maçında ilk kez görüntülendi!  

Müge Anlı, Trendyol Süper Lig'in 1. haftasında Ülker Stadyumu'nda oynanan Fenerbahçe - Gaziantep FK maçını eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu'yla birlikte izledi. Birlikte ilk kez bu kadar net görüntülenen çift sosyal medyada gündem oldu.

Müge Anlı ile eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu Fenerbahçe maçında ilk kez görüntülendi!  
Çift geçtiğimiz sene evlenmişti.

Müge Anlı ile eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu Fenerbahçe maçında ilk kez görüntülendi!  

 Yüzbaşıoğlu, 2021 yılında İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü'ne atanmıştı.

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