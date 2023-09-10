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Cüneyt Özdemir parasıyla konuşulan Dilan Polat'ı yerden yere vurdu: 'Zenginlik pornografisi...'

Cüneyt Özdemir sosyal medyada Dilan Polat'ın bir videosunu görünce çileden çıktı ve fenomene sert ifadeler kullandı.

Cüneyt Özdemir parasıyla konuşulan Dilan Polat'ı yerden yere vurdu: 'Zenginlik pornografisi...'

Evlilik yıl dönümünde kocasının kendisini uçak kiraladığını paylaşan Dilan Polat yine herkesi şoke etti.

Cüneyt Özdemir parasıyla konuşulan Dilan Polat'ı yerden yere vurdu: 'Zenginlik pornografisi...'


Cüneyt Özdemir de fenomenin bir paylaşımını sosyal medyada görünce çileden çıktı.

"Biraz önce instagram'da bir story'de 'Benim param siz züğürtlerin çenesini yordu' diyerek kendisini izleyenlere tüküren bir fenomen gördüm" diyerek sinirlenen Özdemir paylaşımında şunları yazdı:

Cüneyt Özdemir parasıyla konuşulan Dilan Polat'ı yerden yere vurdu: 'Zenginlik pornografisi...'

ZENGİNLİK PARA KAZANMAK DEĞİL ONU HARCAMAYI BİLMEKTİR!

"Türkiye gibi ekonomik krizin ortasında, neredeyse bir survivor yarışmasındaymış gibi milyonlarca insanın varolma mücadelesi verdiği bir ülkede lüks arabaları, uçakları teşhir etmenin adı sonradan görmelik de değil 'zenginlik pornografisidir'. Ülkenin yarısı asgari ücrete mahkum olmuşken buna tepki gösteren insanları 'züğürtler' olarak aşağılayıp suratlarına tükürmenin adı nedir onu (ilk kez gördüğüm için) bilemiyorum. Milyonları milyarları olan çok insan tanıdım ama bu seviyeye ilk kez tanık oluyorum. Son bir hatırlatma, bugün 'züğürtler' deyip, o suratlarına tükürdüğünüz insanlar sayesinde bu paraları kazandınız, umarım birgün tersine tanık olmazsınız!"


İşte o paylaşım…

Cüneyt Özdemir parasıyla konuşulan Dilan Polat'ı yerden yere vurdu: 'Zenginlik pornografisi...'

 

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