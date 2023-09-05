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Sıla sahnelere geri döndü

Sıla geçen ay annesi Ömür Gençoğlu'nun ani beyin rahatsızlığı sonrasında ara verdiği konserlerine annesinin sağlık durumunun iyiye gitmesi nedeniyle tekrar başladı.

Sıla sahnelere geri döndü

Önceki akşam Bozuyük'te kentin düşman işgalinden kurtuluş şenlikleri kapsamında sahneye çıkan Sıla, meydanı dolduran on binlerce genci şarkıları ile coşturdu.

Sıla sahnelere geri döndüTulum ve bottan oluşan kostümüyle dikkat çeken sanatçı ''Sevdayla, aşkla yaptığımız işimizin en güzel tarafı memleketi bucak bucak gezmek, biraz daha meraklanmak ve öğrenmek. Bundan daha kıymetli hiç bir şey yok.'' diye konuştu. 

Sıla sahnelere geri döndü

Geçen ay ani beyin rahatsızlığı sonrası Muğla'da tedavi gören annesi Ömür Gençoğlu'nun sağlık durumunun iyiye gitmesi nedeniyle ara verdiği konserlerine Bozuyük'te tekrar başlayan ünlü sanatçı Sıla, bu akşam (5 Eylül) Manisa'nın Alaşehir yarın akşam (6 Eylül) Akhisar ilçelerinde kurtuluş kutlamalarında halkla buluşarak sevilen şarkılarını söyleyecek.

Sıla sahnelere geri döndü

Sıla'nın konser maratonu 10 Eylül Pazar Antalya Açıkhava Tiyatrosu'ndaki konseri ile devam edecek.

Sıla sahnelere geri döndü

 

 

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