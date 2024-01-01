Sıla'nın yılbaşı stili

Pop müziğin en güçlü kadın sanatçılarından Sıla 30 Aralık akşamı İstanbul Günay'da seyircisiyle buluştu.

Geçen yıl başladığı gazino çalışmalarını son hız devam ettiren sanatçı şarkılarının yanı sıra siyah şıklığıyla da göz kamaştırdı.

Ünlü sanatçının yılbaşı sahne maratonu Kıbrıs'ta devam etti. Sıla yeni yılı 31 Aralık akşamı Kıbrıs Kaya Palazzo Resort'te sahneye çıkarak karşıladı. Sahne öncesi tüm ekibiyle kuliste yeni yıl kutlaması yapan sanatçı, şarkılarıyla salonun rezervasyonunu haftalar öncesinden dolduran hayranlarını mest etti.

Sıla, yılbaşı sahnesinde jean kumaşından hazırlanmış farklı tarzda taşlarla süslü tulum biçiminde kostümüyle beğeni topladı.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.