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Sıla'nın yılbaşı stili

Pop müziğin en güçlü kadın sanatçılarından Sıla 30 Aralık akşamı İstanbul Günay'da seyircisiyle buluştuktan sonra yeni yılı Kıbrıs Kaya Palazzo Resort'te sahneye çıkarak karşıladı.

Sıla'nın yılbaşı stili

Pop müziğin en güçlü kadın sanatçılarından Sıla 30 Aralık akşamı İstanbul Günay'da seyircisiyle buluştu.
Sıla'nın yılbaşı stili
 
Geçen yıl başladığı gazino çalışmalarını son hız devam ettiren sanatçı şarkılarının yanı sıra siyah şıklığıyla da göz kamaştırdı.
Sıla'nın yılbaşı stili
 
Ünlü sanatçının yılbaşı sahne maratonu Kıbrıs'ta devam etti. Sıla yeni yılı 31 Aralık akşamı Kıbrıs Kaya Palazzo Resort'te sahneye çıkarak karşıladı. Sahne öncesi tüm ekibiyle kuliste yeni yıl kutlaması yapan sanatçı, şarkılarıyla salonun rezervasyonunu haftalar öncesinden dolduran hayranlarını mest etti. 
Sıla'nın yılbaşı stili
 
Sıla, yılbaşı sahnesinde jean kumaşından hazırlanmış farklı tarzda taşlarla süslü tulum biçiminde kostümüyle beğeni topladı.

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