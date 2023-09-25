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Sıla misafirleri mest etti 

Gazino kültürünün son mirasçısı, İstanbul eğlence dünyasının kalbinin attığı tarihi mekan Günay Restaurant, bir sezon daha misafirlerini ağırlamak için İstanbul ve Ankara'da kapılarını açtı.  

Sıla misafirleri mest etti 

Pop müziğin en sevilen kadın şarkıcılarının başında gelen Sıla, bu yaz Bodrum ve Çeşme Günay 'da geçirdiği muhteşem yaz performansının ardından önceki akşam  İstanbul Günay'da sahne aldı. 

Sıla misafirleri mest etti 

 Günay'da gerçekleşen sahnesinde Sıla, 30 şarkılık geniş repertuvarıyla misafirlerini coşturdu. Sanatçı en sevilen şarkılarının yanı sıra söylediği sanat müziği eserleriyle izleyicisini mest etti.

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