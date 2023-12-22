Sıla ve İlker Kaleli'nin bağlılık bilekliği sırrı

Büyük sürprizlere sahne olan gecede “Hayranlıkla dinlediğim büyük üstat” sözleriyle sahneye davet ettiği Zülfü Livaneli ile birlikte “Sevda Değil” şarkısında düet yaptılar. Sıla’ya övgü dolu sözlerde bulunan Zülfü Livaneli “Benim özellikle çok sevdiğim bir insan sanatıyla, sesiyle ve aynı zamanda bir şair olarak da çok beğeniyorum. Canım Sıla’m” diyerek Sıla’ya sarıldı.

BEDÜK İLE ÖZKAN UĞUR'U ANDI

Sıla yıllar önce Zorlu PSM’de Bedük'ün daveti üzerine merhum sanatçı Özkan Uğur ile birlikte sahneye çıkarak “Sude” şarkısını okumuştu. Bu anı tekrardan ölümsüzleştirmek isteyen Sıla, yılın en uzun gecesinde bu kez Bedük’ü sahneye davet etti. “Yıllar önce bu sahnede Özkan abi ile birlikte okumuştuk. Bugün onu tekrar hatırlamak ve anmak için hepinizi ayağa davet ediyorum” diyerek Bedük ve salondaki binlerce müziksever ile birlikte “Sude” şarkısını okudu. Muhteşem performansıyla sahne fırtınalar estiren Sıla, tarzıyla ve konserde giydiği iki farklı kıyafetiyle de göz kamaştırdı.

SAHNEDEN SEVGİSİNİN ARAK DİZİSİNİ İZLEME ÇAĞRISI

Sıla müziğini oyuncu sevgilisi İlker Kaleli'nin yaptığı 'Metelik' şarkısını söyledikten sonra ''İlker'e selam olsun, beraber yazdık bu şarkıyı. Bu akşam öyle bir denk geldik ki onun dizisi yayına girdi. Ben buradayım. Ben diziyi yarın izleyeceğim, siz de izleyin'' diyerek İlker Kaleli'nin yeni dizisi Arak için çağrı yaptı.

SEVGİLİLERİN BAĞLILIK BİLEKLİĞİ DETAYI

Sıla ile İlker Kaleli'nin aşk ve bağlılık simgesi olduğuna inanılan kırmızı ipten bileklik takmaları detaycı hayranlarının dikkatinden kaçmadı. İlker Kaleli'nin dizi çekiminde, Sıla'nın konserinde çıkarmadığı görülen bağlılık bileklikleri sosyal medyaya düştü.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.