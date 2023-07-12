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Sıla ve İlker Kaleli sahnede aşka geldi

Sıla Gençoğlu önceki akşam İstanbul’da bulunan bir mekanda sahne aldı. Konserin ilerleyen dakikalarından ise Sıla Gençoğlu’nun sevgilisi İlker Kaleli sahneye çıkarak sürpriz yaptı.

Sıla ve İlker Kaleli sahnede aşka geldi

Pop müziğin sevilen sanatçılarından Sıla, önceki akşam Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda BtcTurk 10. Yıl Konserleri’nde ikinci kez sahne alarak izleyenleri hayran bıraktı.

KerkiSolfej'in düzenlediği yaz konserleri kapsamında İstanbullularla yeniden bir araya gelen Sıla, açık havaya özel oluşturduğu repertuarındaki şarkıları hayran korosuyla hep bir ağızdan söyledi.

Sıla ve İlker Kaleli sahnede aşka geldi

Konserinin ilk bölümünde Özkan Uğur'un 'Sude' şarkısını söyleyen Sıla, sanatçıyı seyircinin alkışlarıyla andı.

'Özledim' şarkısını seslendiren sanatçı, buradan sevgili usta Selami Şahin'e de alkışlarımızı yollayalım diyerek: "Herkesin muhakkak bu şarkıyı söylediği birileri vardir. Şarkı özlediğimiz herkese gelsin. Bu şarkıda benim de birazcık acım var." sözleriyle duygularını dile getirdi.

Sıla ve İlker Kaleli sahnede aşka geldi

Yeni dijital sahnesindeki dev ekranda yapay zeka destekli canlı videoart performansı da sunan Sıla,"Bu sene sahnede biraz değişikliğe giderek sıradanlıktan çıkıp sahnemizi dijitalleştirerek farklılık katmak istedik." dedi.

SAHNEDE SEVGİLİ SÜRPRİZİ

Kendisinin sözlerini yazdığı, İlker Kaleli’nin bestelediği 'Metelik' şarkısını söyledikten sonra sahneye çağırdığı sevgilisi ünlü oyuncu İlker Kaleli ile birlikte seyirciyi selamladılar. Sıla, "Sahnede sevgilimi öptüm, daha güzel bir gece olamaz." sözleriyle alkışları topladı.

Sıla ve İlker Kaleli sahnede aşka geldi

Hafızalara kazınacak bir konsere imza atan sanatçı finali Alain Delon şarkısıyla yaptı.

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