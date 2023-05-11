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Sıla'dan sevgilisi İlker Kaleli'ye aşk mesajı!

Ünlü şarkıcı Sıla Gençoğlu, oyuncu sevgilisi İlker Kaleli'nin doğum gününü Instagram'dan kutladı. İşte haberin detayları...

Sıla'dan sevgilisi İlker Kaleli'ye aşk mesajı!

Sıla Gençoğlu, 39 yaşına giren oyuncu sevgilisi İlker Kaleli'nin doğum gününü, Instagram'dan kutladı.

Sıla'dan sevgilisi İlker Kaleli'ye aşk mesajı!
Hem birlikte hem de Kaleli'nin tekli karelerini yayınlayan şarkıcı, aşkını dile getirdi.Gençoğlu, "Yeni yaşın kutlu olsun sevgilim. Her yeni günün, geçen coşkuyla, bollukla, bereketle, sağlıkla kutlu olsun" sözleriyle kutladı.

Sıla'dan sevgilisi İlker Kaleli'ye aşk mesajı!

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