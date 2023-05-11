Sıla'dan sevgilisi İlker Kaleli'ye aşk mesajı!

Sıla Gençoğlu, 39 yaşına giren oyuncu sevgilisi İlker Kaleli'nin doğum gününü, Instagram'dan kutladı.



Hem birlikte hem de Kaleli'nin tekli karelerini yayınlayan şarkıcı, aşkını dile getirdi.Gençoğlu, "Yeni yaşın kutlu olsun sevgilim. Her yeni günün, geçen coşkuyla, bollukla, bereketle, sağlıkla kutlu olsun" sözleriyle kutladı.







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