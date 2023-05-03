 Saçını kestiren Merve Boluğur, bakın kendisini kime benzetti?

Ünlü oyuncu Merve Boluğur, imajını yeniledi.



Geçtiğimiz günlerde tatil sezonunu açan oyuncu, saçını kestirdi.



Boluğur, kısa saçlı halini paylaşıp, kendisini Amerikalı aktris ve film yapımcısı Kristen Jaymes Stewart'a benzetti.

Oyuncu, "Kristen işine bak kardeşim" diye yazdı.

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