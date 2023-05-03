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Saçını kestiren Merve Boluğur, bakın kendisini kime benzetti?

Ünlü oyuncu Merve Boluğur, imajını yeniledi. Ünlü oyuncu, saçını kestirip, bakın kendisini kime benzetti? İşte detaylar...

Saçını kestiren Merve Boluğur, bakın kendisini kime benzetti?

Ünlü oyuncu Merve Boluğur, imajını yeniledi.

Saçını kestiren Merve Boluğur, bakın kendisini kime benzetti?
Geçtiğimiz günlerde tatil sezonunu açan oyuncu, saçını kestirdi.

Saçını kestiren Merve Boluğur, bakın kendisini kime benzetti?
Boluğur, kısa saçlı halini paylaşıp, kendisini Amerikalı aktris ve film yapımcısı Kristen Jaymes Stewart'a benzetti.

 Saçını kestiren Merve Boluğur, bakın kendisini kime benzetti?

Oyuncu, "Kristen işine bak kardeşim" diye yazdı.

Saçını kestiren Merve Boluğur, bakın kendisini kime benzetti?

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