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Merve Boluğur depremzede çocukların gözlerinden öpecek

Depremzede çocuklar için harekete geçen ünlü oyuncu Merve Boluğur, Hatay'daki çocuklara göz taraması yaptırmak için Op. Dr. Tuncay Sezgin ile bir araya geldi. İkili, bölgeye gidip ilk etapta 500 çocuğa göz taraması yapacak.

Merve Boluğur depremzede çocukların gözlerinden öpecek

 

Oyuncu Merve Boluğur, yeni sosyal sorumluluk projesi için ünlü isimlere yaptığı göz kapağı operasyonlarıyla tanınan Op. Dr. Tuncay Sezgin'le Bursa'da bir araya geldi. Türkiye'yi yasa boğan deprem felaketinin ardından soluğu Antakya'da alan ve oradaki çalışmalara katılan Merve Boluğur, bu kez afet bölgesi için başlattığı yeni sosyal sorumluluk projesi ile çocukların hayatına dokunmak istiyor. Merve Boluğur, birlikte Hatay'a gideceği Op. Dr. Tuncay Sezgin ile 500 çocuğun göz taramasının yapılmasını sağlayacak.

Merve Boluğur depremzede çocukların gözlerinden öpecek

ÇORBADA TUZUMUZ OLSUN

Dr. Sezgin'i ziyaretinde konuşan ünlü oyuncu, “Depremin hemen ardından Antakya'daydım. Orada çok yakın bir arkadaşımı kaybettim. Oradaki üzücü tabloyu yakından gördüm. Çorbada bizim de bir tuzumuz olacağı için şimdiden mutluyum' dedi. Dr. Sezgin ise 'Bu anlamlı projenin fikir annesi Merve hanım. Çocuklarda göz taraması önemli. Bazen sadece rutin muayenede sorunlar ortaya çıkıyor. Elbette orada 500 çocuk yok, daha fazla var. Ama ekibimizi büyüterek sayıyı artırabiliriz” şeklinde konuştu.

Merve Boluğur depremzede çocukların gözlerinden öpecek

GÖZ ÇEVRESİ ALTIN ORANDA

Ziyarette Merve Boluğur'un göz muayenesini de gerçekleştiren Dr. Sezgin, uzmanlık alanı olan ünlü oyuncunun göz kapağı ile ilgili yorumunu da paylaştı. Sezgin, “Merve hanımın gözleri son derece sağlıklı. Göz çevresi altın orana sahip ve aynı zamanda 18 yaş sağlığında. Zaten bizim ameliyatlarda ulaşmaya çalıştığımız sonuç da bu...” ifadelerini kullandı.

Merve Boluğur depremzede çocukların gözlerinden öpecek

 

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