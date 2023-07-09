Merve Boluğur'un Bodrum tatili

Merve Boluğur, önceki gün Bodrum Yalıkavak’ta bulunan Ruins Beach’te görüntülendi.

Pembe bikinisiyle dikkat çeken oyuncu, köpeğiyle birlikte denize girerek serinledi.



Boluğur, minik dostuyla keyifli zaman geçirdi.

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