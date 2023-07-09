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Merve Boluğur'un Bodrum tatili

Merve Boluğur'un Bodrum'da tatile çıktı. İşte haberin detayları...

Merve Boluğur'un Bodrum tatili

Merve Boluğur, önceki gün Bodrum Yalıkavak’ta bulunan Ruins Beach’te görüntülendi.

Merve Boluğur'un Bodrum tatili

Pembe bikinisiyle dikkat çeken oyuncu, köpeğiyle birlikte denize girerek serinledi.

Merve Boluğur'un Bodrum tatili
Boluğur, minik dostuyla keyifli zaman geçirdi.

Merve Boluğur'un Bodrum tatili

Merve Boluğur'un Bodrum tatili

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