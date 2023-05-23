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Merve Boluğur evlilik defterini kapattı mı?

Ünlü oyuncu Merve Boluğur, evlilik defterini kapattı mı? İşte haberin detayları...

Merve Boluğur evlilik defterini kapattı mı?

 

Snob Magazin'in haberine göre; Şarkıcılıkta umduğunu bulamayınca yıllar önce bıraktığı oyunculuğa geri dönme kararı alan Merve Boluğur, önceki gün köpeği ile gezintiye çıktığı Nişantaşı'ndaydı.

Merve Boluğur evlilik defterini kapattı mı?
Mert Aydın'la evliliği 44 gün süren Boluğur, evlilik defterini artık kapatıp kapatmadığı soruları üzerine küçük köpeğini gösterip "Onu hiç konuşmayayım, artık akışına bıraktım. Olursa olur, olmazsa olmaz. Benim burada küçük aşkım var" dedi. Son dönemde reklam işbirlikleri ile sinema filmi projelerine ağırlık verdiğini söyleyen ünlü isim, sahne performansıyla ilgili aldığı olumsuz yorumların hatırlatılmasıyla şarkıcılığı hobi olarak gördüğünü ifade edip "

 Merve Boluğur evlilik defterini kapattı mı?

"Hobi olarak yaptığım şeydi ama o da işimin parçası. Biz görsel işler yapan insanlarız, şarkı söylemek de öyle gayet normal. Daha çok sinema filmi projesi yapmak istiyorum" diye konuştu.

Merve Boluğur evlilik defterini kapattı mı?

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