Merve Boluğur mağaza açılışında

Yoğun ilgiyle karşılanan Merve Boluğur, hayranlarıyla uzun uzun sohbet ederken selfie çekmeyi de ihmal etmedi.

Uzun uzun telefonları inceleyen Merve Boluğur’un sıcak ve samimi tavırları dikkatlerden kaçmadı.

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