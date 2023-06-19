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Merve Boluğur mağaza açılışında

Oyuncu Merve Boluğur, geçtiğimiz gün Türkiye'nin en büyük yerli telefon üreticisi Reeder'ın Trump AVM’deki mağazasının açılışına katıldı. 

Merve Boluğur mağaza açılışında

 Yoğun ilgiyle karşılanan Merve Boluğur, hayranlarıyla uzun uzun sohbet ederken selfie çekmeyi de ihmal etmedi.  

Merve Boluğur mağaza açılışında

Uzun uzun telefonları inceleyen Merve Boluğur’un sıcak ve samimi tavırları dikkatlerden kaçmadı.

Merve Boluğur mağaza açılışında

 

 

 

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