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Merve Boluğur kendisine doğum günü hediyesi baktı! Annesi eşlik etti

Annesi Nehra Boluğur ile alışverişe çıkan Merve Boluğur, önceki gün Nişantaşı sokaklarında görüntülendi.

Merve Boluğur kendisine doğum günü hediyesi baktı! Annesi eşlik etti

16 Eylül’de doğum gününün olduğunu ifade eden Boluğur, “Doğum günüm yaklaşıyor, kendime doğum günü hediyesi almaya çıktım. Benimle beraber köpeğimin doğum günü de geliyor. Ona küçük bir şapka alacağım doğum günü hediyesi olarak” dedi. 

Merve Boluğur kendisine doğum günü hediyesi baktı! Annesi eşlik etti

Daha fazla soru almayarak mağaza mağaza dolaşan Merve Boluğur, “Doğum günüm sonrası uzun uzun konuşuruz” dedi.

Merve Boluğur kendisine doğum günü hediyesi baktı! Annesi eşlik etti

 

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