Merve Boluğur kendisine doğum günü hediyesi baktı! Annesi eşlik etti

16 Eylül’de doğum gününün olduğunu ifade eden Boluğur, “Doğum günüm yaklaşıyor, kendime doğum günü hediyesi almaya çıktım. Benimle beraber köpeğimin doğum günü de geliyor. Ona küçük bir şapka alacağım doğum günü hediyesi olarak” dedi.

Daha fazla soru almayarak mağaza mağaza dolaşan Merve Boluğur, “Doğum günüm sonrası uzun uzun konuşuruz” dedi.

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