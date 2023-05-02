  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Merve Boluğur yaz sezonunu açtı

Ünlü oyuncu Merve Boluğur, yaz sezonunu açtı ve bikinili pozuyla beğeni topladı. İşte detaylar...

Merve Boluğur yaz sezonunu açtı

Ünlü oyuncu Merve Boluğur, yaz sezonunu açtı. Bikinili karesini Instagram'dan paylaşan oyuncu, hiçbir şey yazmadı.

Merve Boluğur yaz sezonunu açtı

Düzgün fiziğiyle dikkat çeken Boluğur'a binlerce beğeni geldi.

Merve Boluğur yaz sezonunu açtı
Geçtiğimiz günlerde ekrana döneceğini söyleyen oyuncu, senaryo okuyor.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    SEVDİM

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Merve Boluğur: Manukyan'ın hayatını oynamak isterim!
  Magazin

Merve Boluğur: Manukyan'ın hayatını oynamak isterim!

Merve Boluğur ekranlara hazırlanıyor
  Magazin

Merve Boluğur ekranlara hazırlanıyor

Merve Boluğur setlere ara verme nedenini açıkladı
  Magazin

Merve Boluğur setlere ara verme nedenini açıkladı

Merve Boluğur fotoğrafıyla olay yarattı
  Magazin

Merve Boluğur fotoğrafıyla olay yarattı

Ünlü isim Ivana Sert, bikinili karesini paylaştı
  Magazin

Ünlü isim Ivana Sert, bikinili karesini paylaştı

İbrahim Şar'dan maç öncesi etkinlik
 

İbrahim Şar'dan maç öncesi etkinlik