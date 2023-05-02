Ünlü oyuncu Merve Boluğur, yaz sezonunu açtı. Bikinili karesini Instagram'dan paylaşan oyuncu, hiçbir şey yazmadı.

Düzgün fiziğiyle dikkat çeken Boluğur'a binlerce beğeni geldi.



Geçtiğimiz günlerde ekrana döneceğini söyleyen oyuncu, senaryo okuyor.

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