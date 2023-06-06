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Orhan Aydın, Cannes'da ödül alan Merve Dizdar'ı eleştiren Tamer Karadağlı'yı topa tuttu

Ünlü oyuncu Orhan Aydın, Cannes'da ödül alan Merve Dizdar'ı eleştiren Tamer Karadağlı'yı topa tuttu. İşte detaylar...

Orhan Aydın, Cannes'da ödül alan Merve Dizdar'ı eleştiren Tamer Karadağlı'yı topa tuttu

Snob Magazin'in özel haberine göre; Orhan Aydın, Nişantaşı'nda görüntülendi. Merve Dizdar, 76'ncı Cannes Film Festivali'nde, Nuri Bilge Ceylan'ın yönetmenliğini yaptığı 'Kuru Otlar Üstüne' filmindeki rolüyle 'En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü almıştı.

Orhan Aydın, Cannes'da ödül alan Merve Dizdar'ı eleştiren Tamer Karadağlı'yı topa tuttu

Tamer Karadağlı, Cannes Film Festivali'nde ödül kazanan Merve Dizdar'ın konuşmasına tepki göstererek "Merve Dizdar’ı aldığı ödülden dolayı yürekten kutluyorum. Çok büyük bir başarı. Gerçekten hem bir meslektaşı olarak hem de bir Türk vatandaşı olarak inanılmaz gurur duydum. Göğsüm kabardı. Amaaa... konuşması için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Kendisi Fransa’nın yıllarca işgal ettiği Cezayir için de aynı şeyleri düşünüyor mu? Cezayirli kız kardeşleri için de geçerli mi söyledikleri? (Çünkü ödülü Fransa’da alıyor) Ya da çocukları zorla dağa kaçırılmış Diyarbakır Anneleri için geçerli mi söyledikleri? Yurt dışında böyle bir ödül alırken onu bu ödüle taşıyan bu ülkenin okulları, bu ülkenin televizyon kanalları. Hele ki en popüler işi TRT’de yayınlanan dizisi. Şimdi en popüler işini devletin kanalında yapıp, milyonların kalbini kazanıp, para kazanıp, sonra yurt dışında böyle önemli bir ödül alıp, devletini, ülkesini ilk fırsatta şikayet etmesi bana doğru gelmiyor.. Ama yiğidi öldür, hakkını yeme... Göstermiş olduğu oyunculuk başarısından dolayı kendisini bir kez daha yürekten kutluyorum..." demişti.

 Orhan Aydın, Cannes'da ödül alan Merve Dizdar'ı eleştiren Tamer Karadağlı'yı topa tuttu

Karadağlı'nın sözlerine Aydın, "Çok cahilce geldi. Merve ülkenin onuru durumunda... Eğer sanatçıysan, alkışlayacaksın. Nuri Bilge Ceylan'ı tebrik edeceksin. Sistemin parçası olmayacaksın. Sanatçı dediğin gerçeği söyler" dedi.

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