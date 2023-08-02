 Merve Dizdar'dan sosyal medya itirafı!

Merve Dizdar, Nişantaşı'nda görüntülendi. Bir mekanda tek başına oturan Dizdar, uzun süre cep telefonuyla ilgilendi. Mekân çıkışı muhabirlerle sohbet eden oyuncu, sosyal medyayı çok sevmediğini söyledi.



Dizdar, bu alanda yüksek ücretler kazanan ünlü isimlerin olduğu hatırlatılınca söyle konuştu: “Sosyal medyayı çok sevmiyorum. İşlerimi paylaşıyorum sadece. Orada vakit geçirmenin çok fazla vakit aldığını düşünüyorum. Orada olmasam daha iyi. Ben işin ticari boyutunu beceremiyorum. Kullanamadığım için teklif de gelmiyor zaten.”

ÇALIŞMAYI SEVİYORUM

İş olarak yoğun bir yaz dönemi geçirdiğini ifade eden Merve Dizdar, “Çalışmayı seviyorum. Kısa bir tatil yaptım geldim. Çok tatilci biri değilim. Daha az yapsam da olurdu” diye konuştu. Merve Dizdar, önümüzdeki günlerde tatil için yakın arkadaşı Ezgi Mola’nın yanına gideceğini de sözlerine ekledi. Mola’nın güzel bir hamilelik süreci geçirdiğini söyleyen Dizdar, “Evet çok mutluyuz. Kendisi çok iyi. Fazla bilgi vermeyelim” dedi. Aracına doğru yürüyen oyuncu, “Park sorunu yaşıyorum. Aracı valeye verdim. Biraz yürüyeceğim” dedikten sonra oradan uzaklaştı.

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