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Cannes'dan ödülle dönen Merve Dizdar kendini bakın neye benzetti

Cannes ödüllü Merve Dizdar, gelen yorumlardan son derece memnun olduğunu söyledi. Ünlü oyuncu, “Kendimi milli sporcu gibi hissediyorum. Uluslararası kupa almış gibiyim” diye konuştu.

Cannes'dan ödülle dönen Merve Dizdar kendini bakın neye benzetti

Yönetmen Nuri Bilge Ceylan’ın ‘Kuru Otlar Üstüne’ filmi ile 76. Cannes Film Festivali’nde “En İyi Kadın Oyuncu” ödülünü alan Merve Dizdar, önceki gün Etiler’deydi. Oturduğu mekânda tebrikleri kabul eden ödüllü oyuncunun mutluluğu objektiflere yansıdı. Çıkışta muhabirlerin sorularına yanıtlayan Merve Dizdar, “Çok mutluyum. Daha kendime yeni yeni gelebiliyorum. Bir yandan çalışıyorum. Şu anda hayatımda her şey çok hızlı” dedi.

Cannes'dan ödülle dönen Merve Dizdar kendini bakın neye benzetti

Merve Dizdar, “Hayatınızda bir şeyler değişti mi?” sorusunu “Değişen bir şey olmadı ama herkes çok mutlu oldu. Bende bu yüzden kendimi çok mutlu hissediyorum. Bu tek başıma mutlu olabileceğim bir şey değil. Herkesin gözünde çok mutlu olduklarını hissediyorum. Çünkü uluslararası bir başarı olduğu için herkes mutlu. Ben değil bir başkası da olsa insanlar mutlu olurdu diye düşünüyorum” diye cevapladı.

Cannes'dan ödülle dönen Merve Dizdar kendini bakın neye benzetti

“CANLARI SAĞ OLSUN”

Ödül konuşması nedeniyle bir kesim tarafından eleştirilen Merve Dizdar, bunun hatırlatılması üzerine “Canları sağ olsun. Diyecek bir şeyim yok” dedi. Konuşması yazılı metinden okuyan Dizdar, bu yöndeki eleştirilere ise “Konuşmamı yazdım. Benim için normal bir şey” diye konuştu.

Cannes'dan ödülle dönen Merve Dizdar kendini bakın neye benzetti

İleriye doğru kariyer planlaması yapmadığını ifade eden Merve Dizdar, “Üretmeye odaklıyım. Bu böyle devam edecek. Ödül almak beni baskı altında bırakmıyor. En ufak işimden en büyük işime kadar aynı özveri ile çalışıyorum. En iyisini yapmaya odaklıyım” ifadelerini kullandı.

Cannes'dan ödülle dönen Merve Dizdar kendini bakın neye benzetti

“MİLLİ SPORCU GİBİ HİSSEDİYORUM”

Birçok kesimden tebrik mesajları alan Merve Dizdar’a Cem Yılmaz’ın “İleride ben bu kadınla oynamışım diyebileceğim” sözleri hatırlatıldı. Bu sözler karşısında mutluluk duyduğunu ifade eden Dizdar, “Ben çok seviyorum. İyi hissettirdi. Bir sürü sanatçı dostum güzel yorumlarda bulundu. Halktan, seyirciden çok güzel yorumlar geldi. Benim için bir tarifi yok. Bu ödül aldım mutluluğu değil. Gerçekten insanların gözünde o mutluluğu görüyorum. Kendimi milli sporcu gibi hissediyorum. Uluslararası kupa almış gibiyim” diye konuştu.

Cannes'dan ödülle dönen Merve Dizdar kendini bakın neye benzetti

“AŞKA KAPALI DEĞİL”

Merve Dizdar, özel hayatı hakkında da konuştu. Kalbinin boş olduğunu söyleyen Dizdar, “Özel hayatım hakkında konuşamıyorum çünkü ben de bilmiyorum. Hayatımda spesifik bir şey yok. Şu an hayatımda kimse yok ama kapalı da değilim” dedi. 

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