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Demet Özdemir'den Cannes'dan ödül alan Merve Dizdar'a övgü dolu sözler

Ünlü oyuncu Demet Özdemir, Merve Dizdar'ın Cannes Film Festivali'nden En İyi Kadın Oyuncu ödülü alması hakkında konuştu.

Demet Özdemir'den Cannes'dan ödül alan Merve Dizdar'a övgü dolu sözler

Demet Özdemir, Pantene’in en inovatif ürün serisi, cilt bakımından ilham alan Yeni Pantene Hydra Glow için Soho House Rooftop’ta düzenlenen lansman etkinliğinde boy gösterdi.

Demet Özdemir'den Cannes'dan ödül alan Merve Dizdar'a övgü dolu sözler
Oyuncu, Merve Dizdar'ın Cannes Film Festivali'nden En İyi Kadın Oyuncu ödülü alması hakkında konuştu.

Demet Özdemir'den Cannes'dan ödül alan Merve Dizdar'a övgü dolu sözler

Özdemir, "Çok gururlandım. Hiçbir şeyin imkansız olmadığını bir kez daha gösterdi. Hem Merve hem de tüm kadınlar adına söyleyebilirim. Ne güzel böyle kadınlarımız bu mesleğe başını koymuş ve gerçekten de canla başla çalışan kadınlarımızın ödüllendirmesi çok gurur verici" dedi.

Demet Özdemir'den Cannes'dan ödül alan Merve Dizdar'a övgü dolu sözler

 

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