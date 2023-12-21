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Murat Boz’un 'Derin Mevzular' klibine ödül yağdı

Murat Boz’un “Derin Mevzular” klibi Los Angeles’ta En İyi Klip Ödülü’ne layık görüldü

Murat Boz’un 'Derin Mevzular' klibine ödül yağdı

Murat Boz’un Ecem Lawton yönetmenliğinde Los Angeles’ta çekilen “Derin Mevzular” isimli şarkısının klibi, “Golden Eagle” (Altın Şahin) olarak bilinen meşhur LA Cinematography Awards’da ‘En İyi Klip’ ödülü dahil olmak üzere üç büyük ödül kazandı. ‘En İyi Sinematografi’ ve ‘En İyi Şarkı’ ödüllerini de eve götüren “Derin Mevzular”, uluslararası film festivallerinde ses getirmeye devam ediyor.

“Derin Mevzular” klibiyle Ecem Lawton, New York’ta düzenlenen Best Actor & Director Awards’da ‘En İyi Yönetmen’ ödülüne layık görüldü. “Derin Mevzular” aynı zamanda Prague Music Awards’ta ‘Honorable Mention’, ödülünü kazandı. Prague Film Festival ve Kosice Film Festival’da ‘Official Selection’ kategorilerinde seçilerek festivalde gösterilen filmler arasında yerini aldı.

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