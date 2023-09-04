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Murat Boz yeni işini ilk kez açıkladı

Popçu Murat Boz, geçtiğimiz gün Menemen Belediyesi'nin düzenlediği festivalde sevenleriyle buluştu. Konser öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Boz, yeni işini de ilk kez açıkladı.

Murat Boz yeni işini ilk kez açıkladı

 

İzmir Menemen konseri öncesi basın mensuplarının karşısına çıkan Murat Boz, oyunculuk ve müzik kariyeri hakkında sürpriz gelişmeler olduğunu söyledi.

Murat Boz yeni işini ilk kez açıkladı

"SÜRPRİZ BİR ŞARKI GELİYOR"

Birçok ünlü sanatçının almak için yarıştığı, sözleri Günay Çoban'a, bestesi ise Serkan Özdoğan'a ait bir şarkı ile müzikseverlerin karşısına çıkmaya hazırlandığını belirten Boz, "Çok inandığımız ve dinleyicinin çok seveceğine düşündüğümüz, ters köşe, kimsenin benden beklemediği bir şarkı geliyor. Yakında şarkıyı kliplendirecek ve sevenlerimi şaşırtacağım. Şarkıları birer birer hayranlarımın beğenisine sunup, doğum günüm olan 7 Mart'ta albümü tamamlayacağım" dedi.

Murat Boz yeni işini ilk kez açıkladı

"YURT DIŞINDA BENİ 'TOPRAK' OLARAK TANIYORLAR"

Başrolü Tuba Büyüküstün'le paylaştığı, dijital platformda yayınlanan 'Zeytin Ağacı' dizisi ile adından söz ettiren sanatçı, "Bu işin ne kadar büyük başarıya imza attığını yurt dışında anladım. Amerika'ya gittim. Beni Murat Boz olarak değil, dizideki adım 'Toprak' olarak tanıyorlar. Bu durum gurur veriyor ve tüylerimi diken diken ediyor. İkinci sezon çekimleri başladı. Hem konser maratonunu hem de Ayvalık'taki dizi çekimlerini yoğun bir tempoda sürüyor" şeklinde konuştu.

YAPIMCILIĞA SOYUNDU

Murat Boz, soy ismini verdiği 'Boz Production' adlı yapım firmasıyla genç yetenekleri çatısı altına almaya hazırlanıyor. Kuruluş aşamasında ilk olarak kendi çalışmalarına yoğunlaştığını söyleyen çiçeği burnunda yapımcı, ilerleyen süreçte yeni yetenekler keşfetmek istediğini söyledi.

 

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