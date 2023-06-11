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Murat Boz'un kaslı fotoğrafı olay yarattı

Ünlü şarkıcı Murat Boz, kaslı halini paylaşınca sosyal medyanın gündemine oturdu. İşte haberin detayları...

Murat Boz'un kaslı fotoğrafı olay yarattı

Ünlü şarkıcı Murat Boz, sporunu aksatmıyor. Dizi, sahne ve program dışında fırsat bulduğu her an spor salondan çıkmayan şarkıcı, kaslı halini paylaştı.

Murat Boz'un kaslı fotoğrafı olay yarattı

Boz'un kaslı hali sosyal medyanın gündemine oturdu.

Murat Boz'un kaslı fotoğrafı olay yarattı

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