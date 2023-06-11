Murat Boz'un kaslı fotoğrafı olay yarattı

Ünlü şarkıcı Murat Boz, sporunu aksatmıyor. Dizi, sahne ve program dışında fırsat bulduğu her an spor salondan çıkmayan şarkıcı, kaslı halini paylaştı.

Boz'un kaslı hali sosyal medyanın gündemine oturdu.

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