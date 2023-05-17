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Murat Boz'un değişimi hayranlarını ikiye böldü

Son olarak saç ektiren Murat Boz, son imajıyla sosyal medyada hayranlarını ikiye böldü. İşte haberin detayları...

Murat Boz'un değişimi hayranlarını ikiye böldü

Murat Boz, son fotoğrafıyla sosyal medyanın gündemi oturdu.

Murat Boz'un değişimi hayranlarını ikiye böldü

Geçtiğimiz sene saç ektiren şarkıcının, son imajı hayranlarını ikiye böldü.

Murat Boz'un değişimi hayranlarını ikiye böldü

Bazıları Boz'un yeni imajını beğenirken, bazıları ise beğenmedi.

 Murat Boz'un değişimi hayranlarını ikiye böldü

Şarkıcının, hayranları yüzlerce mesaj attı. 

 

 Murat Boz'un değişimi hayranlarını ikiye böldü

 

 

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