 Murat Boz'un değişimi hayranlarını ikiye böldü

Murat Boz, son fotoğrafıyla sosyal medyanın gündemi oturdu.

Geçtiğimiz sene saç ektiren şarkıcının, son imajı hayranlarını ikiye böldü.

Bazıları Boz'un yeni imajını beğenirken, bazıları ise beğenmedi.

Şarkıcının, hayranları yüzlerce mesaj attı.

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