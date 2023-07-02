Ünlü şarkıcı Murat Boz, Alaçatı'da bir kişinin elini öpmüş ve gündem olmuştu.



O kişinin sunucu Hazal Eker olduğu ortaya çıkmıştı.



İddialar üzerine Boz, açıklama yaptı. Şarkıcı, Instagram'dan ilk olarak, "Hayatımın kadını" diye yazarak, bir sonraki paylaşımına dikkat çekti.



Boz köpeğini paylaşmasıyla, aşk iddialarını yalanlamış oldu.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.