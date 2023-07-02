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Adı sunucu Hazal Eker ile anılan Murat Boz'dan şaşırtan açıklama!

Adı Hazal Eker ile anılan Murat Boz'dan flaş açıklama geldi. İşte haberin detayları...

Adı sunucu Hazal Eker ile anılan Murat Boz'dan şaşırtan açıklama!

Ünlü şarkıcı Murat Boz, Alaçatı'da bir kişinin elini öpmüş ve gündem olmuştu.

Adı sunucu Hazal Eker ile anılan Murat Boz'dan şaşırtan açıklama!
O kişinin sunucu Hazal Eker olduğu ortaya çıkmıştı.

Adı sunucu Hazal Eker ile anılan Murat Boz'dan şaşırtan açıklama!
İddialar üzerine Boz, açıklama yaptı. Şarkıcı, Instagram'dan ilk olarak, "Hayatımın kadını" diye yazarak, bir sonraki paylaşımına dikkat çekti.

Adı sunucu Hazal Eker ile anılan Murat Boz'dan şaşırtan açıklama!
Boz köpeğini paylaşmasıyla, aşk iddialarını yalanlamış oldu.

 Adı sunucu Hazal Eker ile anılan Murat Boz'dan şaşırtan açıklama!

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