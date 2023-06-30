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Murat Boz'un paylaştığı fotoğraftaki o detay takipçilerinin dikkatinden kaçmadı!

Murat Boz'un paylaştığı fotoğraf takipçilerinin dikkatinden kaçmadı! İşte haberin detayları...

Murat Boz'un paylaştığı fotoğraftaki o detay takipçilerinin dikkatinden kaçmadı!

Tuba Büyüküstün, Murat Boz, Boncuk Yılmaz, Seda Bakan, Rıza Kocaoğlu, Fırat Tanış ve Serkan Altunorak'ın başrolünü paylaştığı Zeytin Ağacı dizisinin ikinci sezon çekimleri başladı.

Murat Boz'un paylaştığı fotoğraftaki o detay takipçilerinin dikkatinden kaçmadı!
Boz, dizi oyuncularıyla çektirdiği kareyi Instagram'dan paylaştı.

Murat Boz'un paylaştığı fotoğraftaki o detay takipçilerinin dikkatinden kaçmadı!
Şarkıcının, bir dönem adının aşk dedikodusuna karıştığı Büyüküstün ile yine yan yana olması takipçilerinin gündemine geldi.

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