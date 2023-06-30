Murat Boz'un paylaştığı fotoğraftaki o detay takipçilerinin dikkatinden kaçmadı!

Tuba Büyüküstün, Murat Boz, Boncuk Yılmaz, Seda Bakan, Rıza Kocaoğlu, Fırat Tanış ve Serkan Altunorak'ın başrolünü paylaştığı Zeytin Ağacı dizisinin ikinci sezon çekimleri başladı.



Boz, dizi oyuncularıyla çektirdiği kareyi Instagram'dan paylaştı.



Şarkıcının, bir dönem adının aşk dedikodusuna karıştığı Büyüküstün ile yine yan yana olması takipçilerinin gündemine geldi.

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