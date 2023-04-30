  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Merve Boluğur: Manukyan'ın hayatını oynamak isterim!

Ekranlara dönüş hazırlığı yapan Merve Boluğur, Manukyan’ın hayatını oynamak istediğini söyledi.

Merve Boluğur: Manukyan'ın hayatını oynamak isterim!

Ünlü oyuncu Merve Boluğur, önceki gün Rumelihisarı'nda bulunan Hisar Kafe'de görüntülendi.

Merve Boluğur: Manukyan'ın hayatını oynamak isterim!

Marka danışmanı Selim Akar ile toplantısı olduğunu söyleyen Boluğur, "Artık bol bol iş var, Selim Bey ile yemekteydik. Olay bir çekim geliyor, biz ayrı bir fotoğraf çekimi daha yapacağız" dedi.

Merve Boluğur: Manukyan'ın hayatını oynamak isterim!

“SAĞLAM BİR ROL İSTİYORUM”

Bir hayli keyifli olan oyuncu, "İyiyim ya, işe odaklandım. Özlemişim çalışmayı, influencer'lik ayağımız devam ediyor. Dizi film görüşmeye devam ediyoruz. Sektöre tekrardan tam giriyorum ama dizi anlamında ne zaman tam girerim o belirsiz. En uygununu bekleyeceğim. Sağlam bir rol istiyorum" dedi.

Merve Boluğur: Manukyan'ın hayatını oynamak isterim!

“ÇOK DA GÜZEL OYNARIM”

“Nasıl birinin hayatını oynamak istersiniz” sorusuna ilginç bir yanıt veren Boluğur, "Manukyan'ın hayatı olabilir, çok da güzel oynarım. Her zaman öyle oynadım, şimdi de onu bekleyeceğim" diye konuştu.

Merve Boluğur: Manukyan'ın hayatını oynamak isterim!

“BEN İŞİME ODAKLIYIM”

Aşk hayatı ile ilgili sorulara cevap vermek istemeyen Boluğur, "Aman aman. Ben işime odaklıyım, hadi görüşürüz." diyerek aracıyla oradan ayrıldı.

Merve Boluğur: Manukyan'ın hayatını oynamak isterim!

 

 

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    SEVDİM

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Merve Boluğur ekranlara hazırlanıyor
  Magazin

Merve Boluğur ekranlara hazırlanıyor

Merve Boluğur setlere ara verme nedenini açıkladı
  Magazin

Merve Boluğur setlere ara verme nedenini açıkladı

Merve Boluğur fotoğrafıyla olay yarattı
  Magazin

Merve Boluğur fotoğrafıyla olay yarattı

Almanya’da depremzedeler için konser
  Magazin

Almanya’da depremzedeler için konser

Ayda geri döndü!
  Magazin

Ayda geri döndü!

Hande Subaşı golfe merak sardı
  Magazin

Hande Subaşı golfe merak sardı