Merve Boluğur: Manukyan'ın hayatını oynamak isterim!

Ünlü oyuncu Merve Boluğur, önceki gün Rumelihisarı'nda bulunan Hisar Kafe'de görüntülendi.

Marka danışmanı Selim Akar ile toplantısı olduğunu söyleyen Boluğur, "Artık bol bol iş var, Selim Bey ile yemekteydik. Olay bir çekim geliyor, biz ayrı bir fotoğraf çekimi daha yapacağız" dedi.

“SAĞLAM BİR ROL İSTİYORUM”

Bir hayli keyifli olan oyuncu, "İyiyim ya, işe odaklandım. Özlemişim çalışmayı, influencer'lik ayağımız devam ediyor. Dizi film görüşmeye devam ediyoruz. Sektöre tekrardan tam giriyorum ama dizi anlamında ne zaman tam girerim o belirsiz. En uygununu bekleyeceğim. Sağlam bir rol istiyorum" dedi.

“ÇOK DA GÜZEL OYNARIM”

“Nasıl birinin hayatını oynamak istersiniz” sorusuna ilginç bir yanıt veren Boluğur, "Manukyan'ın hayatı olabilir, çok da güzel oynarım. Her zaman öyle oynadım, şimdi de onu bekleyeceğim" diye konuştu.

“BEN İŞİME ODAKLIYIM”

Aşk hayatı ile ilgili sorulara cevap vermek istemeyen Boluğur, "Aman aman. Ben işime odaklıyım, hadi görüşürüz." diyerek aracıyla oradan ayrıldı.

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