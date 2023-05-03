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SnobMagazin.com

Kıvanç Tatlıtuğ'un yaptığı anlaşma sektörde olay yarattı

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un Aile dizisine başlamadan önce yaptığı anlaşma olay yarattı. İşte haberin detayları...

Kıvanç Tatlıtuğ'un yaptığı anlaşma sektörde olay yarattı

Snob Magazin'in özel haberine göre; Kıvanç Tatlıtuğ, yaptığı dizi anlaşmasıyla oyunculuk sektöründeki kuralları yeniden yazdı. Anlaşmaya imza atarken, önden 20 bölümlük ücreti olan 20 milyon TL'yi peşin aldı.

Kıvanç Tatlıtuğ'un yaptığı anlaşma sektörde olay yarattı

Show TV'de ekrana gelen Ay Yapım imzalı projeden bölüm başına 1 milyon TL alan Kıvanç Tatlıtuğ böylece 20 milyon TL'yi peşin aldı.

Kıvanç Tatlıtuğ'un yaptığı anlaşma sektörde olay yarattı

Oyuncunun bu anlaşmasının ise sektörde konuşulmaya da başlandı. Bazı isimlerin de Tatlıtuğ'dan sonra yapımcılarından peşin para talep ettiği iddia ediliyor. 

 

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
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